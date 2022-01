Hanoi (VNA) – La 7e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale s’est ouverte sous l’égide du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, mardi 18 janvier à Hanoi, avec au menu plusieurs dossiers importants.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê (debout) lors de la 7e session du Comité permanent, le 18 janvier à Hanoi. Photo : VNA



Cette session devrait durer pendant deux jours. Les députés donneront leurs avis sur un rapport d’explication, de réception et de modification du projet de loi sur l’émulation et la récompense (amendée), a fait savoir le chef de l’Assemblée nationale.

Ce projet de loi a été débattu lors de la 2e session de l’Assemblée nationale et sera soumis pour examen et adoption à sa 3e session prévue en mai 2022, a-t-il indiqué.

Le Comité permanent examinera également une proposition sur l’introduction du projet de résolution de l’Assemblée nationale sur le modèle pilote d’organisation du travail, d’orientation et d’enseignement professionnels pour les détenus hors des prisons dans le programme de construction des lois et ordonnances de 2022.

Il se penchera en même temps sur un rapport périodique de la Commission des voeux du peuple sur le recueil des avis des électeurs, le projet sur l’organisation du bureau de l’Assemblée nationale et le résultat de la première session extraordinaire de la 15e législature.

Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân lors de la 7e session du Comité permanent, le 18 janvier à Hanoi. Photo : VNA

Le Comité permanent s’exprimera sur le plan d’investissement des capitaux étrangers à partir des capitaux non distribués et ajustés et le plan d’investissement public à moyen terme des capitaux du budget central en 2021-2025 pour le portefeuille de projets des ministères, des agences centrales et locales (phase 2).

Sous la direction de la direction du vice-président permanent de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, les députés se sont exprimés sur le rapport d’explication, de réception et de modification du projet de loi sur l’émulation et la récompense (amendée) et sur lequel la ministre de l’Intérieur Pham Thi Thanh Trà a participé à fournir des éclairages sur les questions qu’ils ont soulevées. – VNA