Hanoi (VNA) - La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân, a demandé mercredi 17 juillet aux organismes compétents de se dépêcher de compléter les contenus à soumettre au Comité permanent de l’Assemblée nationale avant la rentrée parlementaire en octobre.

La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân, s’exprime en clôture de la 35e session du Comité permanent, le 17 juillet à Hanoi. Photo : VNA

Les agendas des deux prochaines sessions du Comité permanent de l’Assemblée nationale en août et en septembre seront très chargés, a-t-elle indiqué en clôture de la 35e session du comité permanent à Hanoi.La dirigeante a demandé au gouvernement de charger les ministères et les branches de travailler en étroite collaboration avec le Conseil des affaires ethniques et des commissions de l’Assemblée nationale et des organes du Comité permanent de l’Assemblée nationale à la mise en œuvre du plan prévu.Les travaux comprennent notamment la résolution expliquant certains articles de la Loi sur la planification, la résolution sur le traitement des dettes fiscales et certains amendements de lois. Ces contenus devront être soumis au plus tard à la session de septembre du Comité permanent de l’Assemblée nationale, a-t-elle précisé.Auparavant, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a convenu de soumettre à l’Assemblée nationale pour examen l’utilisation de 20% des recettes budgétaires restantes de la caisse des prestations médicales prises en charge par l’assurance-maladie.La 8e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature s’ouvrira le 21 octobre à Hanoi, avec au menu l’adoption de 10 projets de loi et l’examen de 8 autres.Cette session devra ratifier l’accord de libre-échange et l’accord sur la protection des investissements entre l’Union européenne et le Vietnam, amender des lois au service de la mise en œuvre des deux accords et adopter certaines résolutions. – VNA