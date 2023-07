Hanoi (VNA) – Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a terminé vendredi14 juillet sa 24e session, après avoir fait le bilan de la dernière session de la 15e législature et discuté des préparatifs de la prochaine.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê s’exprimant en clôture de la 24e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale. Photo: VNA

En deux jours et demi, la 24e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale a achevé sept contenus à l’ordre du jour, a déclaré le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.



Il a demandé au secrétaire général de l’Assemblée nationale de publier les conclusions pour que les organes concernés organisent rapidement leur mise en œuvre, notamment la réception des commentaires des et l’ajustement de la Résolution sur l’organisation des unités administratives au niveau de district et de commune pour la période 2023-2030 pour signature et promulgation dans la semaine prochaine.



Le plus haut législateur a demandé aux organes de l’Assemblée nationale, au gouvernement et aux agences concernées de continuer de travailler en étroite collaboration, contribuant ainsi au succès de la session ordinaire de l’Assemblée nationale en août, en septembre, ainsi que de la session thématique sur le travail législatif, de la conférence des députés à plein temps de l’Assemblée nationale et de la prochaine 6e session de l’Assemblée nationale.



Selon le secrétaire général et chef du Bureau de l’Assemblée nationale, Bui Van Cuong, l’Assemblée nationale envisage d’adopter 9 projets de loi et se prononcer sur 8 autres lors de sa prochaine session, qui devrait débuter le 23 octobre et se décliner en deux phases, avec 11 jours pour le travail législatif, 11 jours pour les dossiers importants et un jour et demi pour les séances d’inauguration et de clôture.



Les députés devraient également prendre des décisions relatives au développement socioéconomique et au budget de l’État de 2023 et 2024, examiner les rapports d’évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre des plans quinquennaux pour la période 2021-2025 sur le développement socio-économique, la restructuration économique, les investissements publics à moyen terme, et le remboursement des dettes publiques, a-t-il indiqué. – VNA