La 40e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale. Photo : http://quochoi.vn



Hanoï (VNA) – La 41e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) aura lieu les 9 et 10 janvier à Hanoï.

Selon un communiqué du bureau de l’Assemblée nationale, la présidente de l’organe législatif vietnamien, Nguyen Thi Kim Ngan, et ses vice-présidents présideront les séances.

Lors de cette réunion, le Comité permanent de l’Assemblée nationale discutera des projets de loi concernant l’amendement et le complément de certains articles des lois sur la promulgation des textes normatifs et juridiques, l’expertise judiciaire. Les débats seront également consacrés au projet de loi sur la réconcilitation et le dialogue au tribunal.

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale étudiera en outre des questions liées à des unités administratives de niveau communal et de district de certaines villes et provinces. -VNA