La présidente de l'AN, Nguyen Thi Kim Ngan (au centre), prend la parole lors de la 29e réunion du Comité permanent de l'AN, le 11 décembre (Photo: VNA)

Hanoi, 11 décembre (VNA) – Le Comité permanent de l'Assemblée nationale a clôturé sa 29e réunion, le 11 décembre, en complétant tous les objectifs définis pour la réunion de deux jours.Le comité a donné son avis sur les résultats de la sixième session de l'AN et les préparatifs de la septième, et a discuté des amendements au programme d’édification de la loi et de l’ordonnance de 2019et l'achat supplémentaire de riz pour la réserve nationale ainsi que la mise à disposition de plus d'argent pour l’achat de médicaments pour animaux pour le stockage.Ils ont également évalué les résultats de la mise en œuvre des relations extérieures et de la coopération internationale du comité en 2018, tout en décidant du programme des activités pour 2019, ainsi que du plan de travail du comité pour 2019.La présidente de l’AN, Nguyen Thi Kim Ngan, a demandé au secrétaire général de l’AN de noter tous les avis des membres du comité afin de finaliser le rapport sur les résultats de la 6ème session plénière de l’AN. Elle a également demandé au Secrétaire général de compléter le projet d’ordre du jour de la 7ème session de l’AN et de l’envoyer aux agences concernées et aux représentants de l’AN pour obtenir leurs avis.Elle a ajouté que le comité devrait se prononcer sur le projet d'ordonnance sur les ajustements et les compléments à certains articles d'ordonnances relatives à la planification le 29 décembre.Avant la fin de la réunion, le comité a discuté de la nécessité de promulguer un décret sur les activités d’exposition. Les membres du comité sont parvenus à un consensus sur la nécessité d'un décret réglementant ces activités, car il n'existe encore aucune loi ou ordonnance dans ce domaine.Toujours dans l’après-midi du 11 décembre, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a présenté au Comité permanent de l’AN le projet de décret du gouvernement sur les politiques accordées aux fonctionnaires travaillant dans des bureaux vietnamiens à l’étranger, qui a reçu l’approbation des membres du comité.La 30e session du comité permanent de l’AN devrait avoir lieu du 10 au 12 janvier 2019. -VNA