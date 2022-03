La réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale le 14 mars. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) a exhorté le gouvernement à publier rapidement un plan directeur sur la prévention et le contrôle du COVID-19 pour la période 2022-2023 afin de traiter de nombreux questions urgentes telles que les prix des kits de test du COVID-19, la réouverture du tourisme et les activités d'enseignement dans le contexte d'augmentation du nombre de cas.



Cette proposition a été donnée par les membres du Comité après avoir écouté un rapport résumant les opinions et recommandations des électeurs et du peuple, dont celles liées aux mesures de prévention et de contrôle du COVID-19 dans les temps à venir, lors d'une réunion tenue le 14 mars.



Le chef de la Commission des aspirations du peuple Duong Thanh Binh a déclaré que les électeurs s'intéressaient à la gestion des prix des kits de test du COVID-19 et de la vente de médicaments utilisés dans le traitement des patients, ainsi que de la pénurie de main-d'œuvre dans les usines en raison de l’épidémie et l'augmentation des infections dans les écoles.



Les électeurs et le peuple s'inquiètent également des impacts de la hausse des prix des carburants sur la production et les activités quotidiennes, du grave accident fluvial à Quang Nam et de la cybercriminalité, a-t-il déclaré.



Il a souligné que les électeurs appréciaient les mesures rapides prises par le Parti et l'État pour protéger les citoyens vietnamiens en Ukraine et de la réponse rapide de l'AN à la hausse des prix des carburants.



Le rapport indique que jusqu'à présent, 1.705 des 1.707 recommandations des électeurs envoyées avant la deuxième session de la 15e AN avaient été traitées ou avaient reçu des réponses.



Le Comité permanent de l'AN a demandé au gouvernement et au Premier ministre d'ordonner aux ministères et aux secteurs d’avancer des mesures pour gérer efficacement les prix des biens et des services dans le contexte de hausse des prix des carburants, et à lutter contre les fraudes et l'appropriation de biens commis sur Internet et les réseaux de télécommunications.



Le ministère de la Santé devrait publier prochainement des instructions et de créer des conditions favorables à l'achat de médicaments au service de la prise en charge médicale à domicile des malades du COVID-19, et délivrer des certificats de rétablissement de contamination au COVID-19, a suggéré le Comité.



En conclusion, le vice-président de l'AN Tran Quang Phuong a suggéré à la Commission des aspirations du peuple d’étudier les avis et recommandations, en particulier celles liées au programme de prévention et de contrôle du COVID-19. -VNA