Hanoï (VNA) - Le Comité olympique du Vietnam a tenu le 20 janvier à Hanoï la réunion de son comité exécutif en 2021.



Lors de cette réunion, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Ngoc Thien, également président du Comité olympique du Vietnam, a souligné les efforts de cet organe pour accueillir la 31e édition des Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) et la 11e édition des Jeux para de l’ASEAN (ASEAN Para Games 11).



Le Comité a annoncé que les SEA Games 31 comprendraient 40 sports avec plus de 500 disciplines, a-t-il rappelé, ajoutant que des plans concernant le contrôle du dopage et le matériel au service des Jeux avaient été élaborés.



En 2021, le Comité olympique du Vietnam va poursuivre les préparatifs des Jeux olympiques de Tokyo, des SEA Games 31 et des Para Games 11, a-t-il souligné, avant d’indiquer que des événements sportifs de masse, des programmes de formation continueraient d’être organisés.



Pour les événements sportifs internationaux prévus en 2021, le Comité olympique du Vietnam travaillera avec les autres organes compétents pour préparer la participation vietnamienne, continuera à chercher des sponsors pour les délégations vietnamiennes... -VNA