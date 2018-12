La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan (à droite), et des participants à la cérémonie de remise du titre de «Héros des forces armées populaires» le 19 décembre (Photo: VNA)

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le titre de «Héros des forces armées populaires» a été décerné, à Ho Chi Minh-Ville le 19 décembre, au Comité de santé publique de l'ancien bureau du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) au Sud.Cet honneur est la reconnaissance du Parti et l’État envers le rôle du comité dans le traitement des soldats et des civils blessés au cours de la période la plus difficile de la guerre de résistance contre les États-Unis.Nguyen Thien Nhan, secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, a indiqué que, malgré la lutte acharnée, le Politburo avait décidé de créer le bureau du CC du PCV au Sud, chargé de diriger directement la révolution dans la région méridionale.Le bureau a ensuite établi 24 unités avec différentes tâches. Parmi eux, le Comité de santé publique était chargé de coordonner avec le personnel médical militaire les secours d'urgence aux soldats et aux civils blessés, de former le personnel médical et de produire des médicaments, des vaccins et du matériel médical simple.Il a fait remarquer que le comité était confronté à d’innombrables difficultés lors de la guerre de résistance, car il devait constamment déplacer sa base pour éviter les raids et les bombardements de l’ennemi alors qu’il manquait de médicaments, d’équipements et de nourriture. Cependant, il a surmonté toutes les difficultés pour aider les blessés à se rétablir et à reprendre le combat, contribuant ainsi à la libération du Sud et à la réunification nationale en 1975.Lors de la cérémonie, la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a présenté le titre de «Héros des forces armées populaire» à des représentants du Comité de santé publique de l'ancien bureau du CC du PCV au Sud. -VNA