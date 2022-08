Hanoi (VNA) - Le Comité de pilotage pour l’élaboration du projet de stratégie pour construire et perfectionner l’État de droit socialiste jusqu’en 2030, avec orientation à l’horizon 2045 a tenu jeudi 11 août à Hanoi une réunion avec le Conseil théorique du Comité central du Parti.

Le président de la République Nguyên Xuan Phuc, chef du Comité de pilotage, lors de la réunion avec le Conseil théorique du Comité central du Parti. Photo : VNA

Les membres du Conseil théorique ont montré leur soutien au projet de stratégie, qui, selon eux, a été préparé d’une manière méthodique, démocratique et scientifique qui garantit la direction globale et absolue du Parti, maintient fermement l’orientation socialiste et ne contient pas de lacunes permettant aux forces hostiles d’en profiter pour saboter le Parti, l’État ou le régime.

Le projet a sélectivement absorbé l’expérience internationale, hérité et mis en œuvre les réalisations dans la construction de l’État de droit socialiste du Vietnam après plus de 35 ans de rénovation, identifié des percées, mis en place des tâches et des solutions appropriées et inclus des orientations à long terme pour aider le pays à se développer rapidement et durablement, ont-ils noté.

Lors de la réunion, le président de la République Nguyên Xuan Phuc, chef du Comité de pilotage, a hautement apprécié les contributions du Conseil théorique au projet, demandant au groupe de rédaction de recueillir l’intégralité des avis du Conseil théorique pour peaufiner le projet de stratégie.

Le Conseil théorique continuera de clarifier les questions théoriques sur la construction et le perfectionnement de l’État de droit socialiste pour aider à remplir sa mission historique et développer rapidement le pays, a conclu le chef de l’État. - VNA