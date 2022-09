Washington (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, a présidé le 26 septembre trois réunions du Comité de l’ASEAN à Washington (ACW).

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung lors de la réunion avec le secrétaire général de l’ASEAN, Lim Jock Hoi et le Comité de l’ASEAN à Washington. Photo : VNA





Les événements ont consisté en une session de l’ACW pour discuter du plan d’activités du comité pour les quatre derniers mois de 2022, une réunion avec le secrétaire général de l’ASEAN, Lim Jock Hoi, et une autre avec le Conseil de sécurité nationale des États-Unis et le Département d’État américain.



Lors de la session interne de l’ACW, l’ambassade du Vietnam a reçu la présidence de l’ACW remise par l’ambassade de Thaïlande.



Félicitant l’ambassade de Thaïlande pour sa présidence réussie de l’ACW, Nguyên Quôc Dung a affirmé que l’ambassade du Vietnam maintiendra et promouvra la tradition de l’ACW tout en promouvant de manière proactive et active les efforts visant à connecter le comité avec l’administration, le Congrès, les entreprises, les universitaires et d’autres aux États-Unis afin d’intensifier davantage les relations entre l’ASEAN et les États-Unis et de garantir la centralité de l’ASEAN dans l’architecture régionale en évolution.

Lors de cette réunion, les diplomates ont discuté et convenu du plan d’activités de l’ACW pour les quatre derniers mois de cette année.



S’exprimant lors de la séance de travail avec l’ACW, le secrétaire général de l’ASEAN, Lim Jock Hoi, a informé le comité des progrès dans la construction de la Communauté de l’ASEAN, ainsi que des opportunités et des défis pour le bloc régional dans le contexte actuel. Il a souligné que l’ASEAN travaille à identifier une nouvelle orientation pour la période post-2025.

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung pose avec les délégués, à Washington, le 26 septembre. Photo : VNA



Les participants ont échangé des points de vue sur les priorités de l’ASEAN et les mesures concrètes à prendre pour atteindre les objectifs fixés.



Lors de la réunion avec l’ACW, le coordinateur des affaires indo-pacifiques au sein du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, Kurt Campbell et le secrétaire d’État adjoint aux affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique, Daniel Kritenbrink, ont affirmé que les États-Unis soutiennent le rôle central de l’ASEAN et attachent une grande importance à l’ASEAN lors de la mise en œuvre de sa politique sur la région Indo-Pacifique.



Le secrétaire général, les ambassadeurs et les chargés d’affaires de l’ASEAN ont exprimé l’espoir que les États-Unis maintiendront leur engagement et leur implication de manière constructive et responsable, respectueuse du droit international et leur assistance à l’ASEAN dans la relance post-Covid-19, la réponse au changement climatique, le développement de la sous-région du Mékong, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement régionaux.



Les deux parties ont exprimé leur satisfaction face à la croissance des relations ASEAN - États-Unis, en particulier les résultats du Sommet spécial ASEAN - États-Unis en mai dernier. Elles ont également examiné les préparatifs des réunions de haut niveau prévues plus tard cette année, soulignant la priorité des efforts visant à transformer le partenariat stratégique ASEAN - États-Unis en un partenariat stratégique intégral en novembre. – VNA