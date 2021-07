Les chefs des organes de représentation de l'ASEAN à Canberra. Photo: Ambassade du Vietnam en Australie

Sydney (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyên Tât Thanh, président du Comité de l'ASEAN à Canberra (ACC), a présidé le 22 juillet une réunion des chefs des organes de représentation des pays de l'ASEAN à Canberra pour discuter des orientations et du plan de travail de l’ACC au deuxième semestre de l’année.

Il s'agissait de la 3e réunion de l’ACC tenue cette année et de la première réunion de la présidence vietnamienne de l’ACC (juillet - décembre 2021).

Les participants ont convenu de continuer à promouvoir le rôle de passerelle de l’ACC avec l’Australie et à renforcer le partenariat stratégique entre l'ASEAN et l'Australie dans tous les aspects.

Ils ont décidé de promouvoir activement l'image et le rôle de l'ASEAN à travers près de 20 activités, en particulier la célébration de l'anniversaire de la Journée de l'ASEAN à Canberra, et des activités de célébrations conjointes avec le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce.

Au second semestre, l'ACC compte continuer de travailler avec le gouvernement fédéral pour renforcer le soutien aux pays de l’ASEAN dans la lutte contre le COVID-19 et la reprise économique. -VNA