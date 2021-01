Hanoi (VNA) - Le Comité de coordination de la connectivité de l’ASEAN (ACCC) a convoqué sa première réunion en 2021 en format virtuel.

Vue de la réunion virtuelle du Comité de coordination de la connectivité de l’ASEAN. Photo : VNA

La réunion a apprécié le rôle et les contributions du Vietnam en tant que président de l’ACCC en 2020 avec l’achèvement et l’adoption du rapport d’examen à mi-parcours mettant en œuvre le Plan directeur sur la connectivité de l’ASEAN 2025 (MPAC 2025) lors du 37e Sommet de l’ASEAN en novembre 2020.Les participants ont axé leur discussion sur la manière de mettre en œuvre les recommandations du rapport afin d’améliorer l’efficacité des projets du plan directeur et de promouvoir la connexion dans divers domaines.Ils ont souligné que la mise en œuvre effective des projets et activités du MPAC 2025 soutiendra et contribuera à la réalisation de la Vision communautaire de l’ASEAN pour l’après 2025 et du Cadre de relèvement global de l’ASEAN.La réunion a reconnu et apprécié les progrès accomplis dans la mise en œuvre du MPAC 2025. En particulier, 13 des 15 initiatives dans les domaines stratégiques du plan directeur, à savoir les infrastructures durables, l’innovation numérique, la logistique transparente, l’excellence réglementaire et la mobilité des personnes, sont en cours de réalisation. Les projets figurant sur la liste des travaux d’infrastructure potentiels de l’ASEAN continuent d’être promus par le biais de programmes de renforcement des capacités et d’assistance technique.L’événement a également adopté des orientations et des priorités sur la connectivité au cours de l’année de la présidence de l’ASEAN 2021 du Brunei et un plan de travail triennal pour 2021-2023 afin d’accélérer le MPAC 2025.En conséquence, l’ASEAN concentrera ses ressources et fera appel à des partenaires extérieurs pour soutenir et promouvoir des projets dans les domaines stratégiques, et en particulier donner la priorité aux projets non réalisés et à ceux qui contribuent aux efforts de redressement du bloc régional.Elle a également convenu d’informer et d’encourager la participation harmonieuse des agences spécialisées de l’ASEAN à la mise en œuvre de projets au sein du MPAC 2025, de renforcer les mécanismes de coordination, tout en associant la mise en œuvre du MPAC 2025 à des initiatives sur la connectivité régionale et aux pays partenaires de l’ASEAN.Lors du 28e Sommet de l’ASEAN en septembre 2016 à Vientiane, au Laos, les dirigeants de l’ASEAN ont adopté le MPAC 2025 avec la vision d’une ASEAN parfaitement et complètement connectée et intégrée.L’ACCC a été créée pour superviser, évaluer et présenter des rapports périodiques au Conseil de coordination de l’ASEAN (CAC) et au Sommet de l’ASEAN sur la situation et les défis de la mise en œuvre du MPAC 2025. – VNA