Photo: SGCC



Hanoï (VNA) - Le Comic Con sera officiellement présent à Singapour du 7 au 8 décembre.

À l'origine connu sous le nom de comic convention, c'est-à-dire convention consacrée à la bande-dessinée, le Comic Con s'est inscrit comme l'un des incontournables festivals "dédiés à la pop culture".

Crée en 1970, dans la ville de San Diego, aux États-Unis, l'événement réservé principalement à l'univers de la bande-dessinée américaine s'est étendu au fil des années "à tous les domaines du divertissement sans pour autant mettre de côté son pilier majeur, la bande dessinée. On y retrouve également maintenant du cinéma, des jeux vidéos, de séries télés et du jouet sur des thématiques très précises qui sont le comics -les super-héros-, la science fiction et l'heroic fantasy".

Le Singapore Comic Con (SGCC), anciennement connu sous le nom de Singapour Toy, Game & Comic Convention (STGCC), promet d'être l'un des plus grands événements pour les jeunes dans la région.

Un autre évènement qui promet d'attirer les touristes vietnamiens sera le Championnat de cosplay.

En outre, les fans de la pop culture auront la chance de rencontrer avec les dessinateurs de bande dessinée de renommée mondiale comme Andy Kubert, Sarah Andersen. -VNA