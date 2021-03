Quinze jours après sa mise en ligne sur YouTube le 11 février, un clip de promotion touristique intitulé «Vietnam - Destination culturelle et gastronomique» a été visionné plus d'un million de fois. La campagne a été lancée par l'Administration nationale du tourisme en partenariat avec Google et VinPearl.

La naissance de ce clip est également cohérente avec l’orientation du secteur du tourisme visant à accroître la promotion du pays sur les plates-formes numériques, afin d'inspirer les touristes dans le contexte d'activités touristiques gravement touchées par le Covid-19./.