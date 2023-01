Hanoi (VNA) - L’Institut central de gestion économique (CIEM) du ministère du Plan et de l’Investissement a esquissé deux scénarios pour l’économie vietnamienne en 2023.

Le Vietnam se concentrera sur un développement inclusif, rapide et durable basé sur la science et la technologie. Photo: VNA

Dans le premier scénario, le PIB national augmentera de 6,47%, l’inflation de 4,08% et les exportations de 7,21%, et les recettes d’import-export sont projetées à 5,64 milliards de dollars, a-t-on appris d’un séminaire organisé le 12 janvier à Hanoi.Les chiffres sont fixés respectivement à 6,83%, 3,69%, 8,43% et 8,15 milliards de dollars dans le deuxième scénario.La directrice du CIEM, Tran Thi Hông Minh, a déclaré que le Vietnam s’était tenu au courant des évaluations et des recommandations en 2022 afin de maintenir la stabilité macroéconomique, de maîtriser l’inflation et de faciliter les réformes, le redressement et le développement socio-économiques.Ces efforts ont porté leurs fruits puisque le PIB national a progressé de 8,02% en 2022, son meilleur niveau au cours de la période 2011-2022, dépassant l’objectif de 6,5% fixé par l’Assemblée nationale, et l’inflation a été maîtrisée à 3,15%, en dessous des 4% prévus précédemment, a-t-elle noté.