Vinh Phuc (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé dimanche 21 juillet dans la province de Vinh Phuc (Nord) à l’équipe de rédaction du sous-comité sur l’économie et la société du 13e Congrès national du Parti d’identifier des orientations et des percées de développement du pays dans la prochaine décennie.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’exprime lors de la 3e réunion de l’équipe de rédaction du sous-comité sur l’économie et la société du 13e Congrès national du Parti, le 21 juillet à Vinh Phuc. Photo : VNA

S’adressant à la 3e réunion de l’équipe de rédaction du sous-comité, le chef du gouvernement a souligné la nécessité de définir de nouvelles orientations permettant au pays de saisir les opportunités pour un développement national rapide et durable.Ces orientations doivent être construites dans l’esprit d’assurer un environnement national pacifique et stable. Dans le même temps, il faut maintenir le régime et garantir la direction du Parti communiste du Vietnam sur la société, a-t-il déclaré.Les travaux doivent concourir à l’objectif de promouvoir l’esprit de grande union nationale, la volonté d’autonomie et de résilience pour construire une économie indépendante et autonome, la détermination à défendre l’indépendance et la souveraineté du pays, tout en préservant un environnement de paix et en protégeant l’intégrité du territoire national sacré, a-t-il encore indiqué.L’équipe de rédaction devra synthétiser les avis et perfectionner le projet de stratégie de développement socio-économique 2021-2030 et le projet d’orientation de développent socio-économique 2021-2025 qui seront soumis au sous-comité sur l’économie et la société au début août puis au Bureau politique.Le 13e Congrès national du Parti aura lieu au premier trimestre de 2021, marquant un jalon important sur la voie du développement national. – VNA