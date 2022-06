Le Premier ministre Pham Minh Chinh travaille avec les responsables de la centrale thermique d'O Mon I. Photo: VNA

Can Tho (VNA) - Durant sa visite de travail à Can Tho (Sud), le Premier ministre Pham Minh Chinh a travaillé le 20 juin avec les dirigeants de Power Generation Corporation 2 du groupe Électricité du Vietnam (EVNGENCO 2).

Il a également visité la salle d’opérations de la centrale thermique d'O Mon I et offert des cadeaux au personnel de la centrale.

A cette occasion, le chef du gouvernement a demandé à EVNGENCO 2 et à la centrale thermique d'O Mon I de chercher à profiter des infrastructures disponibles et à investir dans des technologies modernes pour exploiter des sources d'énergie éolienne et solaire dans les temps à venir.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite la centrale thermique d'O Mon I. Photo: VNA



En ce qui concerne les projets du centre d'électricité d'O Mon, le Premier ministre a demandé au ministère de l'Industrie et du Commerce, à EVN et au groupe gazo-pétrolier du Vietnam (PVN) de travailler ensemble sur la quantité totale de gaz nécessaire au fonctionnement des centrales d'O Mon I, II, III, IV. En outre, il faut réfléchir à la durée d'exploitation pour assurer l'objectif « zéro émission nette » d'ici 2050, a-t-il ajouté. -VNA