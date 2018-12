Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Tran Thanh Man, et l'archevêque Mgr Pierre Nguyen Van Nhon. Photo: VNA





Hanoi (VNA) - Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Tran Thanh Man, ainsi que d'autres responsables du Parti et de l'État ont rendu visite le 12 décembre à l'archidiocèse de Hanoi et à l'Église évangélique du Vietnam (Nord) à l'occasion des fêtes de Noël.



A l'archidiocèse de Hanoi, Tran Thanh Man a adressé ses vœux de Noël à l'archevêque Mgr Pierre Nguyen Van Nhon, à l'évêque auxiliaire de l'archevêque de Hanoi, Lorenso Chu Van Minh, aux prêtres et fidèles catholiques.



Il a informé les dignitaires religieux de la situation socio-économique et culturelle du pays et des principales activités du FPV en 2018.



Il les a également informés des progrès réalisés dans les relations entre le pays et le Vatican ces dernières années, ainsi que des orientations de fonctionnement du FPV en 2019. Lors de la visite au Vatican du vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh, les deux parties ont convenu de porter à un niveau supérieur le statut de l'envoyé du Vatican au Vietnam, passant ainsi du statut d’émissaire non résident à celui d'émissaire résident dans les temps à venir.



Il a exprimé l'espoir que l'archevêque Mgr Pierre Nguyen Van Nhon continuerait à encourager les prêtres et la communauté catholique à participer aux activités sociales et aux mouvements du FPV afin de contribuer au renforcement du grand bloc de l’union nationale.



Le cardinal Pierre Nguyen Van Nhon a déclaré qu’il était satisfait des progrès réalisés par le pays dans les domaines socio-économique, de la sécurité et de la défense en 2018, et a exprimé le souhait que le président du FPV, les responsables des ministères et secteurs redoublent leurs efforts, les fidèles catholiques fassent plus pour contribuer davantage au développement commun.



Souhaitant de joyeuses fêtes de Noël au pasteur Nguyen Huu Mac, chef de l'Église évangélique du Vietnam (Nord), et à ses fidèles protestants, Tran Thanh Man a exprimé son espoir que le pasteur continuerait à encourager les protestants à se joindre aux campagnes patriotiques et aux activités sociales, à respecter la loi sur la croyance et la religion et à consolider le grand bloc d'union nationale.



Le pasteur Nguyen Huu Mac a déclaré que l'Église évangélique du Vietnam avait organisé avec succès de grands événements, dont sa 35e Assemblée générale et le 500e anniversaire de la Réforme protestante.



Les protestants ont activement participé au programme de Nouvelle ruralité, ont fait don de terrains pour la construction de routes et pris part à des activités caritatives, a-t-il déclaré. -VNA