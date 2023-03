Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a affirmé mercredi 29 mars le rôle des institutions dans la transformation numérique, l’un des trois contenus récurrents de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l’Union interparlementaire (UIP) au Vietnam.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê lors de la séance de travail avec le ministère de l’Information et de la Communication. Photo : VNA

Le ministère de l’Information et de la Communication a affirmé que la transformation numérique est plus une révolution institutionnelle qu’une révolution technologique, car les institutions doivent s’avancer en premier et ouvrent la voie, a-t-il déclaré lors d’une séance de travail avec le ministère.L’Assemblée nationale du Vietnam devra organiser en septembre prochain la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires, une plateforme unique en son genre permettant aux jeunes membres des parlements de se réunir, d’échanger, d’apprendre et de définir des stratégies communes et innovantes pour faire progresser l’autonomisation des jeunes.Saluant le thème de la prochaine conférence, le chef du législatif a déclaré que le Vietnam possède des avantages en matière de transformation numérique comme il est l’un des premiers pays au monde à publier un programme ou une stratégie nationale de transformation numérique et est un pays dont les connaissances de la transformation numérique sont en phase avec les pays avancés du monde.La transformation numérique au Vietnam repose sur trois piliers : le gouvernement numérique, l’économie numérique et la société numérique. Le Vietnam se classe 86e sur 193 pays en termes de gouvernement numérique et d’e-gouvernement, 76e pays pour les services publics en ligne, 87e pour les données ouvertes, avec un indice de gouvernement numérique de 0,6787.À en croire Google, Temasek et Bain & Company, l’économie numérique du Vietnam a affiché une croissance de 28% en 2021, la meilleure performance en Asie du Sud-Est. 1.400 entreprises numériques ont réalisé des revenus à l’étranger, en hausse de 20%.Le ministère de l’Information et de la Communication a estimé que l’économie numérique devrait contribuer à hauteur d’environ 20% au produi intérieur brut (PIB) vietnamien en 2025, contre 11,91% en 2021 et 14,26% en 2022.Le président de l’Assemblée nationale a apprécié les thématiques proposés par le ministère de l’Information et des Communications, notamment "transformation numérique et innovation", "transformation numérique et développement durable, résolution des problèmes du millénaire", "transformation numérique et institutions numériques", "transformation numérique et souveraineté numérique".Il a exhorté le ministère à participer plus activement à l’élaboration des contenus de la conférence, indiquant que le comité organisateur se coordonnera avec le sous-comité des contenus pour sélectionner les thèmes des débats à envoyer aux parlements membres, au secrétaire général de l’UIP, et préparer les projets de documents cadres et de déclaration conjointe. – VNA