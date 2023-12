Bangkok (VNA) – En visite officielle en Thaïlande, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, a eu jeudi 7 décembre à Bangkok, le président du Sénat thaïlandais Pornpetch Wichitcholchai.

Le président du Sénat thaïlandais a souligné que cette première visite officielle en Thaïlande du chef de l’organe législatif vietnamien devrait donner un nouvel élan au partenariat stratégique entre les deux pays et ouvrir de nouvelles orientations de coopération pour les relations législatives entre les deux pays.



Rappelant sa visite au Vietnam en août 2017, il a hautement apprécié le développement du partenariat stratégique entre les deux pays dans de nombreux domaines, y compris la coopération parlementaire dans les cadres bilatéraux et multilatéraux tels que l’AIPA, l’UIP et l’APPF.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, a pour sa part transmis au président du Sénat thaïlandais les salutations du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et d’autres hauts dirigeants vietnamiens.



Il a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance et souhaitait approfondir son partenariat stratégique avec la Thaïlande et travailler avec le royaume pour l’élever à un niveau plus élevé dans les temps à venir.



Les deux parties ont convenu de redoubler d’efforts pour porter au plus tôt le commerce bilatéral à 25 milliards de dollars dans une direction plus équilibrée.

Elles se sont entendues pour œuvrer à la création d’un couloir juridique favorable pour la mise en œuvre réussie de la stratégie des «trois connexions», dont la connexion des chaînes d’approvisionnement susceptibles de créer des produits à haute valeur ajoutée tels que les produits agricoles, contribuant à assurer la sécurité alimentaire dans la région; la connexion des entreprises, des localités, des transports, et la coopération en matière de transformation numérique et d’économie verte.

Le plus haut législateur vietnamien a hautement apprécié le soutien de la Thaïlande à la construction de la rue du Vietnam et à la création d’un centre d’études vietnamiennes a dans la province d’Udon Thani.

Il a espéré que la Thaïlande continuera à soutenir et à créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne, aux activités des associations vietnamiennes, ainsi qu’au travail de conservation et de promotion des vestiges du président Hô Chi Minh en Thaïlande.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération entre les deux organes législatifs, de promouvoir le rôle du groupe d’amitié parlementaire des deux pays et de se soutenir mutuellement au sein des forums parlementaires multilatéraux.



Ils ont également décidé de maintenir le rôle central de l’ASEAN dans la résolution des questions régionales, dont le dossier de la Mer Orientale et le Myanmar. – VNA