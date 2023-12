Vientiane (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê a rencontré mardi 5 décembre la communauté des entreprises vietnamiennes au Laos, en marge du Sommet parlementaire Cambodge-Laos-Vietnam (CLV).

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê (à droite) offre un cadeau au représentant de la communauté des entreprises vietnamiennes au Laos. Photo : VNA

Le plus haut législateur vietnamien a souligné le désir ardent des deux pays de réaliser une avancée décisive dans le développement des relations commerciales bilatérales. Actuellement, les échanges commerciaux bilatéraux n’ont atteint qu’environ 1 milliard de dollars, les investissements environ 5 milliards de dollars, mais les projets locomoteurs font encore défaut.Par conséquent, selon le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, il est nécessaire de créer une percée dans la coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays.Pour développer les deux économies et faciliter les investissements des entreprises vietnamiennes au Laos et vice versa, les deux pays devront multiplier les échanges d’expériences dans les domaines de la gestion macroéconomique, de la planification, des infrastructures, des transports, de la logistique, de la réforme et de l’amélioration des procédures administratives, de l’investissement et de l’environnement des affaires, a-t-il déclaré.Soulignant l’importance du développement d’infrastructures, il a fait savoir que les deux parties se préparent à déployer un projet lié au port de Vung Ang, créant les conditions permettant au Laos de se connecter à la mer, à construire une ligne ferroviaire reliant le Laos au port de Vung Ang.L’intersection à Vinh, dans la province de Nghê An, pouvait être choisie comme point de connexion avec l’autoroute Hanoi-Vientiane, alors que la ligne aérienne Hô Chi Minh Ville-Vientiane entrera officiellement en service au début 2024.Le plus haut législateur vietnamien a également suggéré aux entreprises vietnamiennes d’investir dans des industries et des domaines conformes à l’orientation prioritaire du Laos tels que l’agriculture de haute technologie associée à la transformation, les énergies renouvelables, l’industrie minière, ainsi que les infrastructures touristiques. – VNA