Le ministre vietnamien des Affaires étrangère, Bui Thanh Son. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – A l’occasion de l’approbation de Bui Thanh Son par la 15e Assemblée nationale lors de sa première session pour être ministre des Affaires étrangères, le Conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi lui a adressé un message de félicitations.



Le ministre chinois a indiqué que depuis le début de l'année, les relations entre la Chine et le Vietnam s’étaient bien développées, les hauts dirigeants des deux parties avaient maintenu des échanges stratégiques et la coopération s’approfondissait dans divers domaines.



Il a exprimé son souhait que dans la nouvelle situation, les deux parties planifient et promeuvent conjointement le travail bilatéral global dans la direction déterminée par les hauts dirigeants des deux pays, contribuant constamment au développement des relations de voisinage amical et de la coopération intégrale Chine-Vietnam. -VNA