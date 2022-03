Photo: vietnamtourism.gov.vn

Hanoï (VNA) – La province de Binh Thuan (Centre) dispose de dunes côtières comparées à de "petits déserts", qui constituent autant de lieux magnifiques pour développer l'éco-tourisme et les sports d'aventure.



Le site amica-travel.com apprécie notamment Mui Ne à Binh Thuan. Il dit que lorsque l’on évoque Mui Ne, on pense invariablement à ses dunes qui lui ont données un petit air de Sahara en plein Vietnam. Il faut dire que la région jouit d’un microclimat semi-désertique, qui lui confère des paysages singulièrement étonnants. Une fois de plus, la nature s’est surpassée en créant deux types de dunes, les rouges et les blanches.



Les dunes rouges se trouvent à une dizaine de kilomètres de Mui Ne et offrent un paysage surprenant qui tranche avec le littoral frangée de cocotiers. Nous vous invitons à vous y rendre en fin de journée, lorsque le soleil est plus caressant et que sa douce lumière jette sur les dunes un rose soyeux, et à monter à leurs sommets pour profiter d’un panorama exceptionnel avec la mer en arrière-plan.



Les dunes blanches se situent quant à elles à environ 35 kilomètres de Mui Ne. On y accède par une magnifique route qui serpente dans une campagne aride mais ô combien envoûtante. Se reflétant dans un lac fleuri de lotus, les dunes blanches offrent un tableau magique qui justifierait presque à lui seul un séjour à Mui Ne. C’est au lever du soleil que ces dunes offrent leur plus beau spectacle.

Photo: vietnamtourism.gov.vn

Lee Joo Yun, un expert sud-coréen au Vietnam, partage : « Nous avons entendu parler des célèbres dunes de Binh Thuan depuis longtemps, mais ce n'est que maintenant que nous avons l'opportunité de les découvrir. Le matin, c’est tellement rafraîchissant d'admirer de ces dunes le lever du soleil et la mer, ”.

En plus d'attirer les touristes, ces dunes sont depuis longtemps devenues une source inépuisable de matières premières pour créer de belles peintures aux couleurs naturelles qui sont des souvenirs incontournables pour les touristes de passage dans la région.



Le Thi Ngoc, de la société de peintures sur sable Phi Long dans la ville de Phan Thiet, déclare : “Les visiteurs sont très intéressés par l'art de la peinture avec sable. Nombre d'entre eux en achètent pour les offrir en cadeaux à leurs proches”.-VNA