Le Xuan Thanh, rédacteur en chef du Journal "Thể thao & Văn hoá" (5e à partir de la droite), remet des prix à des artistes à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La cérémonie de remise des 16e Prix "Cống hiến" (Contributions à la musique) 2021 a eu lieu le 7 janvier de manière virtuelle à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville.

Organisés annuellement par le journal "Thể thao & Văn hoá" (Sports & Culture) de l’Agence vietnamienne d’Information, les Prix "Cống Hiến" visent à récompenser les artistes vietnamiens et leurs œuvres musicales.

Le chanteur Tung Duong a devenu le grand gagnant de l'édition de cette année en raflant trois des neuf prix : "Album de l’année" (pour l'album "Rock Human"), "Événement musical de l’année" (pour le spectacle "Con người") et "Chanteur de l’année".

Le prix "Producteur de l’année" a été attribué à Touliver, directeur musical de l'émission télévisée "Rap Việt" diffusée sur la chaîne Vie Channel - HTV2. L'année dernière, "Rap Việt" avait acquis une énorme popularité, notamment chez les jeunes. La finale de cette émission a compté plus d'un million de vues sur YouTube.

La chanson "Đi về nhà" (Rentrer à la maison), composée par Hua Kim Tuyen, Xuan Ty et Den, et interprétée par Den et Justa Tee, a été victorieuse dans la catégorie "Vidéo musicale de l’année".

"Hoa nở không màu" (Les fleurs incolores), composée par Nguyen Minh Cuong, interprétée par Hoai Lam, a remporté la catégorie "Chanson de l’année". -VNA