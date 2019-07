Huê (VNA) – Les représentants de six provinces du Centre septentrional, des entrepreneurs locaux et des économistes ont discuté mercredi 24 juillet à Huê (Centre) des problèmes qui se posent aux localités et aux entreprises dans le processus d’intégration internationale et de développement durable à l’ère numérique.

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Bui Thanh Son prend la parole lors de la conférence, le 24 juillet à Huê. Photo: VGP



L’année 2019 marque une nouvelle étape d’intégration internationale du Vietnam puisque le pays se trouve au centre du réseau de 16 accords de libre-échange (ALE) avec 59 partenaires, ce qui offre des opportunités d’élargir et de diversifier ses marchés et d’attirer des ressources pour son développement socio-économique, a souligné le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Bui Thanh Son.



Dans ce contexte, les activités d’intégration internationale menées par les provinces du Centre septentrional (Thanh Hoa, Nghê An, Hà Tinh, Quang Binh, Quang Tri et Thua Thiên-Huê) ont obtenu de nombreux résultats importants, contribuant effectivement au processus de développement de l’ensemble du pays et de chaque localité, a-t-il déclaré.



En 2019, le Vietnam est entré dans la phase de mise en œuvre des engagements économiques clés pris dans le cadre de l’ALE ASEAN-Chine, de l’ALE ASEAN-Hong Kong, en particulier les ALE de nouvelle génération, a-t-il indiqué.



Le vice-ministre permanent Bui Thanh Son a également fait savoir que l’ALE entre l’Union européenne (UE) et le Vietnam a été qualifié du plus ambitieux jamais conclu avec un pays en développement.



Signé en juin 2019, ce pacte prévoit l’élimination quasi complète des droits de douane entre les deux parties. Il permettra également de réduire nombre des obstacles non tarifaires existants aux échanges avec le Vietnam et d’ouvrir les marchés des services et les marchés publics vietnamiens aux entreprises de l’UE.



La participation aux accords internationaux est une percée importante dans le processus d’intégration internationale du Vietnam, créant des opportunités pour promouvoir ses relations économiques extérieures et perfectionne ses institutions de l’économie de marché, a-t-il fait valoir.

Les interventions ont présenté des informations actualisées sur la situation mondiale et la politique étrangère du Parti et de l’Etat vietnamiens, l’intégration internationale du pays, les questions essentielles relatives au développement de la région et le soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de développement socio-économique. – VNA