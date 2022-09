Hanoï, 31 août (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a organisé le 31 août une réception pour le représentant médical des services médicaux d'urgence japonais (EMS) Matsuoka Yoshinori, qui est au Vietnam pour préparer l'ouverture du centre médical T-Matsuoka à Hanoï.

Photo : VNA

Pham Binh Minh a remercié le Japon d'avoir fourni au Vietnam des vaccins et des fournitures médicales pour lutter contre le COVID-19, permettant au pays de rouvrir les frontières après la pandémie.Accueillant EMS Corporation d'investir au Vietnam et de développer le premier centre médical T-Matsuoka du pays à Hanoï doté d'installations modernes, le vice-Premier ministre a déclaré que cela contribuait à renforcer la coopération médicale entre les deux pays et à améliorer la qualité des services de santé au Vietnam.Fondée en 2013, EMS Corporation fournit des services d'urgence 24h/24 et 7j/7 avec six cliniques à travers le JaponLa construction du centre médical T-Matsuoka à Hanoï coûte environ 8 millions de dollars, dont la moitié est investie par EMS. Le centre offrira une large gamme de services de santé, tels que des consultations de santé avec des médecins japonais, un deuxième avis, des bilans de santé périodiques, des examens spécialisés personnels et professionnels.- VNA