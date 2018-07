Genève (VNA) – Le Conseil des droits de l’homme (CDH) de l’ONU a adopté 20 résolutions, dont celle sur les droits de l’homme et les changements climatiques rédigée par le Vietnam, les 5 et 6 juillet à Genève.

L’ambassadeur Duong Chi Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, de l’OMC et des autres organisations internationales à Genève. Photo : VNA

A l’itiative du Vietnam, le texte sur les droits de l’homme et les changements climatiques, adopté sans vote, se concentre sur les droits des femmes et des filles dans le contexte des effets négatifs dus aux changements climatiques.Pour protéger les droits des femmes et des filles, intégrer une approche sexospécifique dans les politiques climatiques est essentiel, a souligné la délégation vietnamienne lors des dernières journées de travaux de la 38e session du Conseil des droits de l’homme.Elle a rappelé que les changements climatiques constituent une menace pour l’humanité et qu’une approche globale est nécessaire face à cette problématique, en gardant à l’esprit les liens entre les changements climatiques, les conditions socioéconomiques et les droits de l’homme.La coopération internationale est également nécessaire, en particulier en ce qui concerne le financement, le transfert de technologies et le renforcement des capacités, a-t-elle ajouté, soulignant que ce texte vise à favoriser l’exploration des meilleures pratiques en matière de climat et de droits des femmes.Les Philippines, coauteur de ce projet de résolution, ont ajouté que l’impact des changements climatiques sur les groupes vulnérables est largement reconnu et que ce texte vise à examiner ces impacts sur les droits de l’homme.Le Bangladesh, également coauteur du projet de résolution, a ajouté que les femmes doivent pouvoir jouir de tous leurs droits pour pouvoir agir comme agent du changement.Outre ce texte, le Conseil des droits de l’homme a adopté sans vote 13 résolutions, notamment celles portant sur la lutte contre les discriminations et les violences à l’égard des femmes, la promotion et la protection de tous les droits de l’homme dans le contexte des manifestations pacifiques.Il a également adopté à l’issue d’un vote 6 autres résolutions au titre de la promotion et de la protection de tous les droits de l’homme et des situations relatives aux droits de l’homme qui requièrent son attention, notamment des textes relatifs à la situation des droits de l’homme en Syrie et au Bélarus, à la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme.La délégation vietnamienne a activement contribué au débat lors de la 38e session du Conseil des droits de l’homme. L’ambassadeur Duong Chi Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et des autres organisations internationales à Genève a pris la parole lors de diverses séances.La délégation vietnamienne a également participé à un certain nombre de déclarations conjointes de l’ASEAN, du groupe francophone et des groupes de pairs lors des discussions sur des questions d’intérêt commun.En marge de la session, le Vietnam a coparrainé un séminaire présidé par les Philippines sur le thème "Promouvoir les droits des femmes: les vues de l’ASEAN".La prochaine session du Conseil des droits de l’homme se tiendra en septembre prochain à Genève. – VNA