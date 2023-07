Genève, 15 juillet (VNA) – Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies (CDH) a adopté 30 résolutions à l'issue de sa 53e session ordinaire le 14 juillet à Genève, dont une sur le changement climatique et les droits de l'homme rédigée et proposée par le Vietnam, le Bangladesh, et les Philippines qui soulignent l'impact négatif du phénomène naturel sur les moyens de subsistance et les droits de l'homme, soulignant la nécessité d'une coopération internationale pour faire face à ces impacts.

Une maison dans la province de Tien Giang (Sud) innondée par le changement climatique. Photo : VNA

La session s'est déroulée du 19 juin au 14 juillet en personne et en ligne, avec cinq tables rondes thématiques, des délibérations et des dialogues sur 37 procédures spéciales et mécanismes des droits de l'homme de l'ONU, des consultations sur des projets de résolution; et un débat urgent sur l'augmentation alarmante des actes prémédités et publics de haine religieuse qui se manifestent par la profanation récurrente du Saint Coran dans certains pays européens et autres.

Le CDH a également achevé l'adoption procédurale des rapports de l'examen périodique universel (EPU) de 13 pays au cours du cycle IV.

La délégation vietnamienne, conduite par l’assistant du ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu, s'est également activement jointe à la session avec diverses déclarations et consultations. Avec le Bangladesh et les Philippines, le Vietnam a également co-organisé une table ronde thématique sur les effets néfastes du changement climatique sur la pleine réalisation du droit à l'alimentation.

Auparavant, le CDH avait ratifié la résolution de 2023 sur le changement climatique et les droits de l'homme sur le thème de l'impact négatif du changement climatique sur les moyens de subsistance et ses implications sur les droits de l'homme, qui était coparrainée par 80 pays au 14 juillet, introduit par le Vietnam, le Bangladesh et les Philippines chaque année depuis 2014.

La partie vietnamienne a également activement prononcé des discours lors de diverses sessions et discussions sur le changement climatique et le droit à l'alimentation, la protection sociale et la participation et le leadership des femmes, le droit à la santé et à l'éducation, la lutte contre la traite des êtres humains, l'extrême pauvreté et la violence à l'égard des femmes et des filles.

Dans ces discours, le Vietnam a souligné sa priorité de renforcer l'État de droit, la transparence, la sécurité sociale et la sécurité publique, ainsi que d'entreprendre les réformes juridiques et économiques nécessaires pour soutenir la reprise post-pandémique et accélérer le développement inclusif et durable.

Le Vietnam a également affirmé son principe directeur de dialogue et de coopération, de respect et de compréhension et des droits de l'homme pour tous au cours de son mandat d'adhésion au CDH pour 2023-2025.- VNA