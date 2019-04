Le carnaval d'Ha Long 2018. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) - Le carnaval d'Ha Long 2019 sera organisé aux deux bouts de la ville, permettant aux habitants et touristes de participer aux activités saluant la Semaine du tourisme Ha Long-Quang Ninh 2019.

Un défilé de rue a lieu sur une route côtière d'une longueur de 4,3km dans la zone touristique de Bai Chay et un spectacle de danse est organisé de 16h30 à 18h le 28 avril dans le parc Ha Long par le groupe Sun Group. Il réunit plus de 400 artistes professionnels et amateurs, dont 34 étrangers.

A Hon Gai, un défilé est organisé de 15h à 16h le 28 avril au FLC Ha Long Ecotourisme Resort. Ce programme voit la participation de plus de 100 acteurs vietnamiens et étrangers et 30 enfants d'Ha Long.

En outre, le point d'orgue du carnaval d'Ha Long 2019 sera un programme artistique organisé de 19h30 à 22h le même jour par le Comité populaire de la province de Quang Ninh au complexe FLC Ha Long. Il sera retransmis en direct sur la chaine VTV1 de la Télévision du Vietnam.

En l'honneur de la Semaine du tourisme Ha Long-Quang Ninh 2019, la province de Quang Ninh organisera une vingtaine d'activités culturelles, touristiques et sportives. -VNA