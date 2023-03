Photo : VNA

Ba Ria - Vung Tau, 14 mars (VNA) – L’attraction des investissements dans les parcs industriels (PI) de la province méridionale de Ba Ria - Vung Tau a connu des signes de ralentissement au premier trimestre de cette année, a rapporté le Comité de gestion des PI de la province.Plus précisément, ils ont attiré quatre nouveaux projets d'une valeur de 35,44 millions de dollars qui occupent une superficie totale de 10,57 ha au cours de la période, a déclaré le chef du bureau de gestion des investissements du Comité, Nguyen Van Phu, lors d'une réunion présidée par le président du Comité populaire provincial, Nguyen Van Tho, le 13 mars.Parmi eux, trois étaient à capitaux étrangers et le reste provenait d'une source nationale.En outre, trois projets à investissement national et neuf projets d'IDE ont enregistré un capital supplémentaire de 6.651 milliards de dongs (286,9 millions de dollars) et 66,15 millions de dollars, respectivement.Au 13 mars, il y avait 553 projets valides dans les parcs industriels de Ba Ria-Vung Tau, dont 278 nationaux et 25 étrangers. La superficie totale des terres louées était de 3 389 hectares, atteignant un taux d'occupation de 55,82 % sur le total de 15 IP dans la province et de 65,92 % sur le total des PI avec une infrastructure achevée.Le Comité a attribué cela aux conflits politiques et à l'augmentation de l'inflation dans le monde qui ont nui à l'économie mondiale et nationale. Les investisseurs sont toujours confrontés à des difficultés dans leurs opérations commerciales, avec des chaînes d'approvisionnement rompues et des revenus en baisse, ce qui entraîne un capital d'investissement limité.S'exprimant lors de l'événement, Nguyen Van Tho a déclaré que la province visait à attirer des investissements de manière sélective, en mettant l'accent sur des projets respectueux de l'environnement et de haute technologie.Il a également demandé aux services, agences et localités d'offrir tout le soutien possible aux entreprises et aux investisseurs pour accélérer la construction d'infrastructures et le déblaiement des sites.- VNA