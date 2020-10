Photo d'illustration : TCTC



Hanoï, 20 octobre (VNA) - Ces dernières années, les relations commerciales entre le Vietnam et le Canada ont enregistré une évolution remarquable.Ces dernières années, les relations commerciales entre le Vietnam et le Canada ont enregistré une évolution remarquable, surtout depuis la mise en œuvre de l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP).C’est ce qui est ressorti du récent colloque intitulé "Expansion des marchés en Amérique du Nord et dans l'ASEAN pour les produits agroalimentaires" tenu à Ho Chi Minh-Ville.Actuellement, le Vietnam est le plus grand partenaire commercial du Canada dans l’ASEAN et le Canada est le troisième partenaire commercial du Vietnam dans l’Amérique.Selon le Département général des Douanes, en 2019, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Canada ont atteint 6,2 milliards de dollars, en hausse de 23% en un an. Au cours des 6 premiers mois de 2020, le commerce bilatéral a maintenu une certaine croissance, de 0,1%. Le Vietnam est actuellement dans le top 10 des marchés d'exportation de produits aquatiques vers le marché canadien. À l'heure actuelle, le Vietnam fait partie des 3 principaux pays exportateurs de produits aquatiques au monde et le Canada fait partie des 5 principaux exportateurs au Vietnam en la matière.Selon les experts, les entreprises vietnamiennes devraient se focaliser sur les produits aquatiques, les meubles, le textile, les chaussures et les produits agricoles. Avec l'avantage d'être un "centre" des accords de libre-échange en Asie - Pacifique, le Vietnam servira de pont pour amener les produits et services canadiens sur le marché de 660 millions de consommateurs de l'ASEAN. - CPV/VNA