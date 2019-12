La vice-présidente du Comité populaire municipal Vo Thi Hong Anh et le consul général du Canada à Ho Chi Minh-Ville, Kyle Nunas (Photo: VNA)



Can Tho, 9 décembre (VNA) - Le 9 décembre, le consul général du Canada à Ho Chi Minh-Ville, Kyle Nunas, et les autorités de la ville de Can Tho, dans le delta du Mékong, se sont engagés à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, en particulier l'agriculture, les soins de santé et l'environnement.



Lors d’une séance de travail dans la ville, la vice-présidente du Comité populaire municipal Vo Thi Hong Anh a déclaré que Can Tho développait une agriculture de haute technologie, respectueuse de l’environnement et durable, ainsi que les soins de santé de haute qualité, qui sont également les atouts du Canada.



Elle a ajouté que la ville appelle les investisseurs étrangers à fournir des équipements modernes pour un projet d'hôpital cardiovasculaire local.



Selon elle, Can Tho prévoit également de créer un centre de contrôle des maladies afin d'améliorer les prévisions et la prévention des maladies pour les résidents locaux.



Nunas, pour sa part, a déclaré que le Canada est bien connu pour ses services médicaux de haute qualité, c'est pourquoi la fourniture d'équipements modernes est à sa portée.



En ce qui concerne l'agriculture, il a déclaré que le consulat général du Canada à Hô Chi Minh-Ville servirait de passerelle pour les entreprises agricoles de Can Tho, en particulier les transformateurs, afin de rechercher des opportunités commerciales.



Sur la base de l'accord de protection de l'environnement signé entre les deux Premiers ministres, il a déclaré que le Consulat général du Canada à Ho Chi Minh-Ville prendra des mesures concrètes en réponse au changement climatique.



Le diplomate a ajouté que le Canada offre chaque année des bourses à des étudiants internationaux pour étudier la réponse au changement climatique avec des exigences simples. Dans un avenir proche, le gouvernement canadien offrira également des bourses à des fonctionnaires de niveau intermédiaire dans le domaine.



Les deux parties ont également discuté des solutions aux déchets agricoles et aux déchets industriels via la coopération entre les entreprises des deux pays.



Les statistiques du Service des

Affaires extérieures montrent que les exportations de Can Tho vers le Canada ont atteint 7,7 millions d’USD l'an dernier, principalement du riz, des produits agricoles et aquatiques, et des vêtements, tout en dépensant 19,9 millions d’USD pour l'importation de matériaux, de machines et d'équipements. -VNA