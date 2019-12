Photo: VNA



Canada (VNA) - Le gouvernement et les entreprises canadiens doivent donner la priorité au marché vietnamien, a suggéré Douglas Kennedy, représentant en chef de la Banque royale du Canada, lors d’un forum organisé le 4 décembre au Canada.

Prenant la parole lors du forum portant sur la fourniture d’informations et l’alliance des représentants du commerce des pays membres de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP) et des chefs d’entreprises canadiennes et d’organisations d’assistance aux PME canadiennes, Douglas Kennedy a estimé que le Vietnam était en croissance forte et durable, ce permettant au pays de figurer sur la liste des 20 économies puissantes du monde en 2050.

Le Canada peut aider le Vietnam à s’intégrer au marché du G7 tandis que le Vietnam constitue la porte d’entrée du Canada au marché de l’ASEAN, a-t-il ajouté.

Mme Nguyen Dai Trang, présidente du Conseil commercial Canada-Vietnam, a indiqué que depuis l'entrée en vigueur du CPTPP, de plus en plus d'entreprises canadiennes veulent renforcer les échanges avec le Vietnam. Depuis sa création en 2010, le conseil organise de nombreux événements comme le Forum d’affaires du Vietnam en 2011, 2015 et 2017, le séminaire d’investissement à Thai Nguyen en 2012, à Da Nang en 2018 et à Ho Chi Minh-Ville en 2019, dans le but d'aider les entreprises des deux pays à recueillir plus d'informations.

En 2019, le Vietnam continue de maintenir la position du partenaire de premier plan au sein de l’ASEAN et du cinquième en Asie du Canada. En sept premiers mois de 2019, le Vietnam a exporté au Canada 2,2 milliards de dollars de produits, une hausse de 33%. -VNA