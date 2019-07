Hanoi (VNA) – En mai 2019, les exportations de thon vietnamien au Canada ont continué d’afficher une croissance exceptionnelle, de 201% par rapport à mai 2018, selon le rapport rendu public le 12 juillet par l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

Transformation du thon. Photo: cafef

Le Vietnam représente actuellement 10% du marché canadien, 62% pour la Thaïlande et 6% pour les Philippines. Le Canada a récemment réduit ses importations de thon en provenance de Thaïlande, en faveur d’autres sources telle que le Vietnam, souligne ledit rapport.



De plus, en tant que pays participant à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) ratifié le 25 octobre 2018, le Canada s'intéresse de plus près aux sources d'approvisionnement en thon au Vietnam.



Plus particulièrement, la valeur des exportations de thon du Vietnam s’est accrue de manière continue depuis juin 2018 jusqu’à aujourd’hui. Au cours des cinq premiers mois 2019, la valeur totale des exportations de thon vietnamien au Canada a atteint 9,8 millions de dollars, soit une hausse de 93% par rapport à la même période de l’an dernier. De plus, les exportations de thon transformé du Vietnam au Canada ont augmenté de 245%.



En vertu des engagements pris dans le cadre du CPTPP, le Canada supprimera les droits de douane de 7% sur les produits du thon en conserve dès l’entrée en vigueur de l’accord. Par conséquent, l’approbation par le Vietnam et le Canada du CPTPP sera l’occasion pour les entreprises vietnamiennes de stimuler les exportations de thon en conserve sur ce marché. – CVN/VNA