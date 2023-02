Phnom Penh, 12 février (VNA) - La Fédération cambodgienne du riz (FCR) a fixé des objectifs d'exportation pour le pays à 750.000 tonnes de riz en 2023 et à un million de tonnes d'ici 2025.



Selon le président de la FCR, Chan Sokheang, la Fédération s'est également fixé pour objectif de faciliter une activité rizicole rentable, durable et respectueuse de l'environnement.



La FCR continuera de collaborer avec le ministère du Commerce pour accéder à de nouveaux marchés, en particulier les Philippines, et augmenter le nombre d'exportations de riz usiné vers la Chine vers un objectif de 400.000 tonnes cette année, a déclaré Chan Sokheang.



L'année dernière, le Cambodge a expédié 637.004 tonnes de riz vers 59 pays et régions, en hausse de 3,2 % par rapport aux 617.069 tonnes enregistrées un an plus tôt et générant 414 millions de dollars de revenus.



La Chine reste le premier importateur de riz du Cambodge.- VNA

