Hanoi (VNA) – L’ambassadeur du Cambodge au Vietnam, Park Nguon Hong, a souligné l’importance des élections législatives cambodgiennes de la 6e législature du 29 juillet prochain, affirmant que le Cambodge est sur la bonne voie.

L’ambassadeur du Cambodge au Vietnam, Park Nguon Hong. Photo : VNA

Les prochaines législatives sont un événement politique et historique très important pour le peuple cambodgien, a déclaré le diplomate à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à la veille du scrutin.Selon le Comité national électoral (CNE), 8.380.217 électeurs sont appelés à se rendre aux urnes dans les 22.967 bureaux de vote à travers le royaume avec la participation de 20 partis politiques, dont le Parti du peuple cambodgien (PPC, au pouvoir) qui a remporté quatre élections successives depuis 1998.Au cours des 39 dernières années, le peuple cambodgien a parcouru un long chemin vers la victoire. Les grandes réalisations qui font l’histoire du Cambodge et ont été accomplies par le PPC restent dans le cœur des Cambodgiens, a-t-il indiqué.Le PPC a dirigé la lutte pour libérer le pays du génocide, remportant une grande victoire historique du 7 janvier 1979, permettant la renaissance du pays et apportant au peuple la liberté, la démocratie, l’honneur qu’il avait perdus sous le régime cruel, a-t-il poursuivi.En outre, le PPC a porté l’honneur et le prestige du Cambodge à des hauteurs internationales, fait du Cambodge un pays unifié, souverain qui participe de manière active et égale aux affaires internationales, dans le cadre tant régional qu’international, a ajouté le diplomate.Le Cambodge a enregistré un taux de croissance annuel de 7%, et en même temps, assuré la stabilité macroéconomique, notamment des taux de change, et jugulé l’inflation à un bas niveau.Ces acquis démontrent que, sous la direction du PPC, le Cambodge s’est engagé et progresse sur la bonne voie et connaît un développent constant, que le peuple cambodgien récolte sans cesse de plus grand succès dans l’œuvre d’édification et de défense nationale, a-t-il fait savoir.L’ambassadeur Park Nguon Hong a fait savoir que le Cambodge travaille à la matérialisation de la vision nationale de devenir un pays à revenu moyen supérieur en 2030 et un pays à revenu élevé en 2050, un pays civilisé et développé dans la région, de construire une société harmonieuse et pacifique.S’adressant à un récent meeting à Phnom Penh, le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen, président du PPC, a déclaré que le programme de campagne du PPC consistait à consolider l’unité nationale, à respecter la constitution, à protéger la monarchie, à renforcer la démocratie, la liberté, les droits de l’homme, la primauté du droit et la justice sociale.Dans le même temps, ce programme vise à protéger l’indépendance, la souveraineté, la paix et la sécurité nationale, et à développer l’économie à un rythme de croissance annuel de 7%, à réduire de 1% par an le taux de pauvreté. – VNA