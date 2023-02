Phnom Penh (VNA) - Le Cambodge doit intensifier son travail de sécurité afin de minimiser les risques pour les dirigeants nationaux et internationaux et les délégués sportifs aux 32e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 32) et aux 12e Jeux para-ASEAN, qui doivent avoir lieu en mai prochain au Cambodge, a déclaré le ministre de l'Intérieur Sar Kheng.

Les 32e SEA Games et les 12e ASEAN Para Games se dérouleront respectivement du 5 au 17 mai et du 3 au 9 juin au Cambodge. Photo : internet

Le ministre Sar Kheng a fait cette remarque alors qu'il présidait une réunion du 10 février sur la sécurité et l'ordre public pour les deux événements sportifs.



La sécurité doit être renforcée pour faire de ces événements un succès, a-t-il déclaré, ajoutant que l'engagement des dirigeants et des responsables concernés en faveur de la sécurité et de l'ordre public est particulièrement important pour assurer la sécurité lors des événements sportifs.



