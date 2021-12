Le président Nguyen Xuan Phuc et Mme Mem Sam On, vice-Premier ministre, ministre des Relations avec l'Assemblée nationale, le Sénat et l’Inspection du Cambodge. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Etat Nguyen Xuan Phuc a reçu le 21 décembre Mme Mem Sam On, vice-Premier ministre, ministre des Relations avec l'Assemblée nationale, le Sénat et l’Inspection du Cambodge, présidente de l'Association d'amitié Cambodge - Vietnam.

Il a hautement apprécié la coopération et le soutien entre les deux pays dans le contrôle de l'épidémie de COVID-19 et a remercié le gouvernement, les organisations de masse et le peuple du Cambodge pour leur aide précieuse et efficace accordée au gouvernement, aux localités, aux organisations de masse et au peuple du Vietnam dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19, dont la somme de 50.000 dollars accordée par l'Association d'amitié Cambodge-Vietnam à l’Association d’amitié Vietnam - Cambodge.

Men Sam On a hautement apprécié les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique, et de contrôle de l’épidémie au cours des dernières années, soulignant que le Cambodge appréciait et remerciait toujours le Vietnam d'avoir soutenu le Cambodge dans la lutte pour renverser le régime génocidaire ainsi que l’assistance au pays dans l’édification nationale.

Mem Sam On a convenu de continuer à promouvoir les activités de diplomatie du peuple et les échanges entre les organisations de masse et les associations de jeunes des deux pays ainsi que la coopération entre les deux associations d'amitié Vietnam - Cambodge et Cambodge – Vietnam. - VNA