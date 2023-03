Phnom Penh, 13 mars (VNA) - Le Cambodge intensifie le tourisme sportif dans le cadre de sa campagne ‘’Année du Tourisme au Cambodge 2023, alors qu'il se prépare à accueillir les Jeux de l'Asie du Sud-Est (SEA Games) et les Jeux Para de l'ASEAN pour la première fois en mai et juin.



Prak Vuthy, directeur du département de marketing et de promotion à l'étranger du ministère du Tourisme, a déclaré que les deux événements devraient attirer entre 250.000 et 500.000 touristes internationaux.



Les 32e SEA Games se dérouleront du 5 au 17 mai, suivis des 12e ASEAN Para Games du 3 au 9 juin.



Selon le responsable, le Cambodge accueille chaque année de nombreux événements sportifs qui attirent les visiteurs du monde entier, notamment le semi-marathon d'Angkor en décembre et l'Ultra-Trail Angkor en février, ainsi que divers événements cyclistes internationaux.



Il a ajouté que la côte au Sud du pays est également parfaite pour les activités nautiques, notamment la voile et le yachting.- VNA

source