Le marché flottant à Can Tho. Photo : VNA

Can Tho (VNA) - Le ministère cambodgien du Tourisme en coordination avec le Comité populaire de la ville de Can Tho (delta du Mékong) a organisé le 20 juillet à Can Tho une conférence de promotion du tourisme cambodgien sur le thème "Visit Cambodia next - Safe, Warm, Clean and Green Tourism Destination (Visitez le Cambodge - Destination touristique sûre, chaleureuse, propre et verte).

S'exprimant lors de l'ouverture de la conférence, le sous-secrétaire d'État du ministère cambodgien du Tourisme, Thok Sokhom, a souligné que le Vietnam était un marché touristique important et potentiel du Cambodge, représentant la plus forte proportion de visiteurs internationaux dans ce pays. En revanche, les touristes cambodgiens choisissent toujours le Vietnam comme l'une de leurs destinations de voyage prioritaires.

La conférence de promotion du tourisme cambodgien. Photo : VNA

Le représentant du ministère cambodgien du Tourisme a déclaré que cette activité de promotion touristique ouvrirait de nombreuses opportunités de rencontrer, d'échanger et de partager des idées entre les entreprises touristiques des deux pays pour promouvoir les activités touristiques bilatérales.

Ha Van Sieu, directeur général adjoint de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, a déclaré qu'après deux ans de fermeture en raison de la pandémie de COVID-19, le Vietnam et le Cambodge ont pleinement ouvert le tourisme international via toutes les portes frontalières terrestres, par la voie aérienne et maritime.

Ha Van Sieu, directeur général adjoint de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam. Photo : VNA

Le Vietnam et le Cambodge ont reconnu mutuellement les passeports vaccinaux. De nombreuses activités de coopération et de promotion touristique dans le cadre bilatéral et multilatéral ont été effectivement mises en œuvre, attirant l'attention des agences et associations touristiques des deux pays.

La conférence de promotion touristique au Cambodge a vu la participation des représentants du ministère cambodgien du Tourisme, du Consulat général du Cambodge à Ho Chi Minh-Ville, des dirigeants de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, du Comité populaire de la ville de Can Tho et des associations touristiques, des compagnies aériennes, des hôtels et des opérateurs touristiques vietnamiens et cambodgiens. -VNA