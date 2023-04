Phnom Penh, 12 avril (VNA) - Le ministre cambodgien du Tourisme, Thong Khon , qui est également vice-président permanent des comités nationaux d'organisation des 32e SEA Games et des 12e ASEAN Para Games (CAMSOC-CAMAPGOC), a affirmé que les préparatifs du pays ont bien avancé et les comités s'attendent à ce que le Royaume soit bien placé pour réussir en tant qu'hôte.



Le nombre d'athlètes, d'entraîneurs et de membres du personnel envoyés par 11 pays de l’ASEAN aux événements sera de 12.404 au total. Des milliers de fans et de touristes internationaux sont également attendus au Cambodge pour les Jeux.



Toutes les forces du CAMSOC-CAMAPGOC, les administrations provinciales et de la capitale et toutes les autorités compétentes ont coopéré activement et étroitement dans l'exercice de leurs fonctions avec un sens élevé des responsabilités, a déclaré Thong Khon, cité par le Phnom Penh Post.



Il a dit que tout va vers un succès glorieux pour l'honneur et le prestige du pays en tant qu'hôte pour la première fois.



Selon le ministre, il y aura plus de 5.000 agents des forces de l'ordre en service ainsi que 3.000 travailleurs médicaux pour maintenir la sécurité et l'ordre public et effectuer des soins médicaux d'urgence.



Pour les cérémonies d'ouverture et de clôture, environ 1.000 artistes et 2.000 athlètes et soldats ont répété pour se produire ensemble dans un grand spectacle coordonné par le ministère de la Culture et des Beaux-Arts.



Il y a environ 5.000 volontaires inscrits aux SEA Games et 2.000 volontaires aux Para Games de l'ASEAN, a-t-il déclaré, ajoutant qu'ils avaient tous été sélectionnés et formés par l'Union des fédérations de jeunes du Cambodge (UYFC).



Cinq sites au Cambodge ont été préparés pour accueillir les jeux, dont la capitale Phnom Penh (le stade national Morodok Techo, le stade national olympique et le centre international de conventions et d'expositions Chroy Changvar) et les provinces de Kep, Kampot, Preah Sihanouk et Siem Reap.



Le Cambodge accueillera les 32èmes SEA Games du 5 au 17 mai 2023 et les 12èmes ASEAN Para Games du 3 au 9 juin 2023.- VNA

