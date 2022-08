Photo d'illustration : inondations à Phnom Penh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Selon les prévisions données le 14 août par le ministère cambodgien de la météorologie et des ressources en eau (MWRM), dans la semaine prochaine, de nombreuses localités de ce pays seront touchées par des fortes pluies et les inondations soudaines seront prévues dans 8 provinces.

Le MWRM prévoit le risque d’inondations du 15 au 19 août dans les provinces que sont Kampong Thom, Preah Vihear, Ratanakiri, Stung Treng, Kratie, Tboung Khmum, Kampong Cham et Oddar Meanchey. Le MWRM a conseillé aux résidents d'accroître leur vigilance pendant la période susmentionnée pour éviter les dangers et les dommages matériels.

Les inondations se produisent généralement au Cambodge entre août et octobre. Selon un rapport de l'Agence cambodgienne d'atténuation des catastrophes, l'année dernière, des crues soudaines ont tué 11 personnes et déplacé plus de 172.000 autres. - VNA