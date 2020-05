Photo d'illustration: Internet

Phnom Penh (VNA) – Le ministère de la Culture et des Beaux-Arts du Cambodge (MCBA) a interdit l’utilisation des médias sociaux pour diffuser des images, clips audio et vidéo dont le contenu est sexuel, incendiaire ou raciste et nuit à la culture et aux traditions nationales, avertissant que les contrevenants seraient punis.

Le MCBA est en train d’observer certains sites web et sites de réseaux sociaux, en particulier ceux d'entreprises en ligne, qui diffusent des images, des textes, des clips audio et des vidéos immoraux, contraires à l'éthique et ayant des conséquences graves sur la culture et les traditions du pays.

Le MCBA assurera la coordination avec les ministères cambodgiens de l’Intérieur, de l’Information, des Postes et des Télécommunications et les organismes compétents pour prendre des mesures afin de prévenir de tels actes répréhensibles.

Le porte-parole du ministère, Long Ponnasirivath, a déclaré la semaine dernière que des responsables du MCBA discutaient d'une solution à ce problème. La première étape consisterait à éduquer les personnes qui ont commis des actes répréhensibles ou nuisant à la culture et aux traditions nationales. La suivante consisterait à interroger ces personnes et à leur demander de signer un accord pour mettre fin à toutes les activités que le ministère juge inappropriées. Pour la dernière étape, le MCBA travaillerait avec les ministères de l'Information et des Postes et des Télécommunications pour exiger que tous les contenus inappropriés soient supprimés.

Jusqu'à présent, seules des mesures administratives ont été prises, les gens étant invités au ministère pour être informés de leur comportement inhabituel sur les réseaux sociaux, a déclaré le porte-parole du MCBA. –VNA