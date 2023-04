Phnom Penh (VNA) - Le Premier ministre cambodgien Hun Sen a annoncé le 19 avril que toutes les mesures préventives contre le COVID-19, notamment le port de masques et les tests rapides dans divers établissements, sont désormais officiellement levées après l'absence de nouveaux cas de transmission ces derniers jours.

Les fêtards se rafraîchissent du soleil brûlant avec de l'eau et du talc lors des célébrations du Nouvel An khmer du 14 au 16 avril, dans la province de Kampong Speu (Source : phompenhpost)

Le Premier ministre a souligné qu'il ne s'agissait pas d'une interdiction des tests et que les individus pouvaient toujours passer un test rapide s'ils le souhaitaient.Cependant, il a encouragé les gens à maintenir de bonnes pratiques d'hygiène telles que se laver les mains régulièrement avec du savon ou des désinfectants.Le dirigeant a également demandé au ministère de la Santé de suivre de près la situation et de coopérer avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Cambodge.Selon le ministère de la Santé, après les traditionnelles fêtes du Nouvel An, le Cambodge n'a enregistré aucun nouveau cas de COVID-19 du 17 au 19 avril.- VNA