Photo: Gmanetwork

Phnom Penh, 6 avril (VNA) - L'enregistrement des listes de Partis et de candidats pour les élections générales au Cambodge a officiellement commencé, plus de trois mois avant les élections de juillet de cette année.Le 5 avril, le Comité électoral national du Cambodge (NEC) a demandé aux Partis politiques qui ont enregistré des activités légales auprès du ministère de l'Intérieur de préparer les documents nécessaires pour enregistrer leur parti et leurs listes de candidats pour les élections législatives de 2023.Il a également clarifié la réglementation relative à l'enregistrement des listes de candidats par circonscription électorale, ainsi que les règles et procédures de dépôt du dépôt de candidature pour les élections générales.Auparavant, le NEC avait fixé un délai du 24 avril au 8 mai pour que les Partis politiques enregistrent et soumettent leurs listes de candidats aux élections générales.Depuis février, les principaux Partis politiques cambodgiens ont progressivement publié leurs plates-formes de campagne pour préparer les élections générales de juillet, à savoir le Parti du peuple cambodgien (PPC) au pouvoir, le FUNCINPEC et le Parti national uni khmer (KNUP ), entre autres.Comme les règlements, le Cambodge organise des élections générales tous les cinq ans. La dernière élection a eu lieu le 29 juillet 2018. Selon l'annonce du NEC du 11 août 2018, le CPP a remporté les 125 sièges de la sixième Assemblée nationale sortante.- VNA