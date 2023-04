Le projet de construction de l'aéroport international de Siem Reap Angkok a 92% de la charge de travail achevée. Photo : khmertimeskh.com

Phnom Penh, 24 avril (VNA) - Le nouvel aéroport international du Cambodge dans la province de Siem Reap sera prêt pour une inauguration officielle en octobre 2023.L'information a été annoncée lors d'une récente rencontre entre Tekreth Samrach, ministre auprès du Premier ministre et Secrétaire d'Etat au Cabinet du Conseil des ministres et Zou Yuhui, président du conseil d'administration de Yunnan Air Investment Cambodia Airport Management (YACA).Les parties ont déclaré que la construction de l'aéroport international de Siem Reap est désormais achevée à 92 % et sera ouverte pour la validation des vols à la mi-mai 2023.L'aéroport est situé dans la commune de Tayek, district de Sotr Nikum, à environ 51 kilomètres de la ville provinciale de Siem Reap et à 40 kilomètres du temple d'Angkor Wat.La construction de l'aéroport a commencé en mars 2020 et l'aéroport d'une valeur de 880 millions de dollars est une classe 4E qui peut accueillir des avions long-courriers.- VNA