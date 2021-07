Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen a félicité jeudi 29 juillet Pham Minh Chinh pour son élection par l’Assemblée nationale du Vietnam de la 15e législature à la tête du gouvernement vietnamien pour le mandat 2021-2026.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh prête serment devant l’Assemblée nationale, les compatriotes et les électeurs vietnamiens. Photo : VNA

Dans sa lettre de félicitations, le dirigeant cambodgien a qualifié cet événement d’une "manifestation de la confiance et le crédit élevés du Parti, de l’Etat et du peuple vietnamiens envers les contributions du Premier ministre Pham Minh Chinh pour un Vietnam prospère et moderne sous la direction clairvoyante du Parti communiste du Vietnam".

Le chef du gouvernement cambodgien a exprimé sa joie devant le développement des relations entre les deux pays durant ces derniers temps dans l’esprit de bon voisinage, de solidarité amicale, de compréhension mutuelle et d’intérêt réciproque.

Il a affirmé son souhait de travailler en étroite collaboration avec le Premier ministre Pham Minh Chinh dans les temps à venir pour "continuer à promouvoir davantage les relations de coopération intégrale entre le Cambodge et le Vietnam, dans l’intérêt des deux peuples, contribuant à la paix, à la stabilité, au développement durable et propère dans la région et le monde". – VNA