Photo: khmertimeskh.com

Phnom Penh (VNA) - Le Cambodge a exporté environ 7 millions de tonnes de produits agricoles en 2019, dont 4,784 millions de tonnes exportées par les voies officielles, a annoncé le ministre de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, Veng Sakhon.



Les exportations agricoles cambodgiennes comprennaient 620.106 tonnes de riz, dont 248.105 tonnes vers la Chine, 202.990 tonnes vers l’Union européenne, 83.164 tonnes vers des pays d’Asie du Sud-Est et 85.847 tonnes vers d’autres marchés.



Selon la Fédération cambodgienne du riz (CRF), les exportations cambodgiennes de riz ont représenté environ 1,2% du marché mondial. Ses plus grands importateurs étaient la Chine, Hong Kong (Chine), Singapour et la Malaisie.



Le royaume a également expédié environ 1,6 million de tonnes d’amidon de manioc, 202.318 tonnes de noix de cajou, près de 120.000 tonnes de maïs, 57.250 tonnes de soja, près de 157.812 tonnes de bananes, près de 60 tonnes de mangues et plus de 3.693 tonnes de poivre et 273.866 tonnes d’autres produits agricoles.



Les principaux marchés des produits agricoles du Cambodge sont la Chine, l’Europe, l’ASEAN, l’Amérique, le Japon, la République de Corée, l’Inde, la Russie, le Pakistan, l’Arabie saoudite, le Kazakhstan.



Le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen avait annoncé que le Cambodge avait atteint son objectif de promotion de la production de paddy, mais pas celui de l’exportation d’un million de tonnes de riz décortiqué.



Le Cambodge enregistre chaque année un surplus de près de 6 millions de tonnes de paddy. Mais du fait du manque d’investissements dans les rizeries, d’entrepôts et de budget pour acheter du riz aux paysans, 70% de la production excédentaires sont exportés au Vietnam et 30% en Thaïlande. – VNA