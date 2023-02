Phnom Penh (VNA) - Le Cambodge et le Laos signeront un plan d'action quinquennal pour approfondir davantage le partenariat stratégique intégral et de longue date entre les deux pays, selon le ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen (droite) et son homologue lao Sonexay Siphandone. Photo : pressocm.gov.kh

La cérémonie de signature doit avoir lieu lors d'une visite officielle au Laos les 13 et 14 février du Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen à l'invitation de son homologue lao Sonexay Siphandone.Il s'agit de la première rencontre entre les deux Premiers ministres depuis la prise de fonction de Sonexay Siphandone en décembre dernier.Le ministère a révélé au cours du voyage que les deux dirigeants discuteront de la manière de renforcer davantage la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment la politique, la sécurité et les sujets socio-économiques, et échangeront des points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.A l'issue de leurs entretiens, les deux Premiers ministres signeront un plan d'action pour le partenariat stratégique intégral et durable entre les deux pays pour la période 2023-2027.Le Cambodge et le Laos ont établi des relations diplomatiques en 1956. Les deux pays ont élevé la relation à un partenariat stratégique intégral et durable en 2019.- VNA