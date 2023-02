Phnom Penh, 13 février (VNA) - Le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen a entamé le 13 février une visite officielle au Laos.

Le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen. Photo: thestar

Sry Thamarong, ministre attaché au Premier ministre, a déclaré que le Premier ministre Hun Sen aura un entretien bilatéral avec son homologue lao Sonexay Siphandone pour discuter des moyens de renforcer davantage les relations bilatérales dans tous les domaines.Le ministre a déclaré qu'à l'issue de leur entretien, les deux dirigeants signeront deux documents bilatéraux, à savoir le Plan d'action pour le partenariat stratégique intégral et durable pour la période 2023-2027, et le traité sur la démarcation des frontières entre les deux pays.Au cours de la visite de deux jours, le Premier ministre Hun Sen rendra également des visites de courtoisie séparées au président lao Thongloun Sisoulith et au président de l'Assemblée nationale Xaysomphone Phomvihane.Sry Thamarong a ajouté que la visite est une autre étape historique et qu'elle ouvrira un nouveau chapitre pour la coopération bilatérale dans tous les domaines, en particulier dans le tourisme et l'économie dans l'ère post-pandémique de COVID-19.Le Cambodge partage environ 540 km de frontière avec le Laos au Nord et au Nord-Est. Selon le responsable, jusqu'à présent, les deux voisins ont réalisé 86% de la démarcation de la frontière.- VNA